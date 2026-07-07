Alcaldía de Arraiján abre inscripciones para curso gratuito junto al INADEH

La Alcaldía de Arraiján , en coordinación con el INADEH, abrió las inscripciones para un curso gratuito de uñas acrílicas , dirigido a personas interesadas en adquirir nuevas habilidades y fortalecer sus oportunidades de emprendimiento.

La capacitación tendrá una duración de 110 horas y busca brindar herramientas prácticas para quienes desean incursionar en el área de la estética y el cuidado de las uñas.

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¿Dónde se impartirá el curso en Arraiján?

Las clases se desarrollarán en la Infoplaza UNESCO 255, ubicada detrás de la Biblioteca Lucas Bárcenas, en Arraiján Cabecera.

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Horario del curso:

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se realizan de forma presencial, de lunes a viernes, en el siguiente horario:

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los interesados deben acudir al centro habilitado para completar el proceso de inscripción y consultar los requisitos establecidos para participar en la capacitación.