IMA publica las Agroferias disponibles para el 8 y 9 de julio

IMA publica las Agroferias. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 8 y jueves 9 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del miércoles 8 de julio Veraguas Cancha techada de Flores, distrito de Mariato.

Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa. Panamá Oeste Casa comunal de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos. Herrera Terrenos de Club Río La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé. Chiriquí Terrenos de la Feria de Puertos Armuelles, distrito de Barú. Panamá Este Iglesia Católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas. Colón Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón. Los Santos Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos. Agroferias del jueves 9 de julio Coclé Frente a la Iglesia de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé. Veraguas Casa comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná.

Casa comunal de La Yeguada, distrito de Calobre. Panamá Oeste Junta local de La Pita, en Villa del Rosario, distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de Bagala, en el distrito de Boquerón. Bocas del Toro Plaza Las Banderas, distrito de Changuinola. Herrera Casa local de Las Lagunitas, en El Capurí, distrito de Los Pozos. Los Santos Cancha de Buenos Aires, en el Bebedero, distrito de Tonosí. Panamá Este Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.

Cancha La Primavera, distrito de Chepo. Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muná. ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/x0fmrU5a14 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 7, 2026