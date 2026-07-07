IMA publica las Agroferias disponibles para el 8 y 9 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 8 y jueves 9 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del miércoles 8 de julio
Veraguas
- Cancha techada de Flores, distrito de Mariato.
- Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Copecito, en El Espino, distrito de San Carlos.
Herrera
- Terrenos de Club Río La Villa, en Las Cabras, distrito de Pesé.
Chiriquí
- Terrenos de la Feria de Puertos Armuelles, distrito de Barú.
Panamá Este
- Iglesia Católica La Ascensión del Señor, a un costado de la Junta Comunal de Las Mañanitas.
Colón
- Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista, distrito de Colón.
Los Santos
- Parque de Sábana Grande, distrito de Los Santos.
Agroferias del jueves 9 de julio
Coclé
- Frente a la Iglesia de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.
Veraguas
- Casa comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná.
- Casa comunal de La Yeguada, distrito de Calobre.
Panamá Oeste
- Junta local de La Pita, en Villa del Rosario, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Bagala, en el distrito de Boquerón.
Bocas del Toro
- Plaza Las Banderas, distrito de Changuinola.
Herrera
- Casa local de Las Lagunitas, en El Capurí, distrito de Los Pozos.
Los Santos
- Cancha de Buenos Aires, en el Bebedero, distrito de Tonosí.
Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.
- Cancha La Primavera, distrito de Chepo.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muná.