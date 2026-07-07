Colón Nacionales -  7 de julio de 2026 - 13:52

Detención provisional para menor imputado por tentativa de homicidio tras hecho en una escuela de Colón

Un juez ordenó la detención provisional del menor imputado tras un hecho ocurrido el 3 de julio en un plantel educativo de la ciudad de Colón.

Detención provisional para menor imputado 

Detención provisional para menor imputado 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

A solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía de Adolescentes de Colón, un juez ordenó la detención provisional de un menor de edad imputado por el presunto delito de tentativa de homicidio.

La medida cautelar fue decretada durante una audiencia relacionada con un hecho ocurrido el 3 de julio de 2026 en un plantel educativo de la ciudad de Colón.

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Detención provisional para menor: Investigación sigue en curso

De acuerdo con la información suministrada por la PGN, el adolescente fue imputado por su presunta vinculación con el caso, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el incidente debido a que el proceso se desarrolla bajo las normas del Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes, que contempla medidas especiales para proteger la identidad de los menores de edad involucrados.

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