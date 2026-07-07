Detención provisional para menor imputado por tentativa de homicidio tras hecho en una escuela de Colón

A solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía de Adolescentes de Colón, un juez ordenó la detención provisional de un menor de edad imputado por el presunto delito de tentativa de homicidio.
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Detención provisional para menor: Investigación sigue en curso
De acuerdo con la información suministrada por la PGN, el adolescente fue imputado por su presunta vinculación con el caso, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.
Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el incidente debido a que el proceso se desarrolla bajo las normas del Sistema Penal de Responsabilidad para Adolescentes, que contempla medidas especiales para proteger la identidad de los menores de edad involucrados.