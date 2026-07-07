Minsa impulsa el uso racional de medicamentos

Con el objetivo de fortalecer la atención a los pacientes y garantizar el uso adecuado de los tratamientos, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó una Jornada de Uso Racional de Medicamentos, dirigida a médicos, enfermeras y farmacéuticos de distintas regiones de salud del país.

La capacitación busca que los profesionales sanitarios promuevan una prescripción y utilización responsable de los medicamentos, contribuyendo a una atención más segura y eficiente.

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MINSA busca garantizar tratamientos adecuados para los pacientes

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que la iniciativa procura que los pacientes reciban el medicamento adecuado para sus necesidades clínicas, en la dosis correcta, durante el tiempo indicado y al menor costo posible.

Asimismo, destacó que la Dirección de Medicamentos e Insumos para la Salud ha optimizado los procesos de adquisición mediante la implementación de la modalidad de subasta en reversa.

Según indicó, esta estrategia permitió reducir los costos de compra en más de un millón de balboas, lo que representa un ahorro superior al 25 % para el Estado.

"Es fundamental que todos los profesionales de la salud se involucren activamente en el uso racional de los medicamentos y orienten a los pacientes sobre su utilización", señaló Zambrano. "Es fundamental que todos los profesionales de la salud se involucren activamente en el uso racional de los medicamentos y orienten a los pacientes sobre su utilización", señaló Zambrano.

OPS/OMS advierte sobre el uso inadecuado de medicamentos

La representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Panamá, Zohra Abbakouk, resaltó la importancia del uso correcto de los medicamentos para mejorar la salud de la población.

"Cada medicamento correctamente utilizado representa una oportunidad para mejorar la salud y salvar vidas; cada medicamento utilizado de manera inadecuada representa un riesgo para el paciente y un desafío para el sistema de salud", expresó. "Cada medicamento correctamente utilizado representa una oportunidad para mejorar la salud y salvar vidas; cada medicamento utilizado de manera inadecuada representa un riesgo para el paciente y un desafío para el sistema de salud", expresó.

La representante recordó que, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50 % de los medicamentos se prescriben, dispensan o utilizan de forma inapropiada, mientras que aproximadamente la mitad de los pacientes no los emplea correctamente.

Capacitación para profesionales de la salud

La jornada estuvo dirigida a médicos, farmacéuticos y enfermeras de las regiones de salud Metropolitana, Panamá Norte y San Miguelito.

En la actividad también participaron el director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, además de directores nacionales y regionales de la institución.