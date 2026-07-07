Reforma a la ley de pensión alimenticia: diputado Salazar propone nuevas medidas contra los morosos

Reforma a la ley de pensión alimenticia

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, el diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez , conocido como "Bolota", anunció la presentación de un anteproyecto de ley para reformar la normativa sobre pensión alimenticia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de esta obligación por parte de los padres y madres morosos.

La propuesta busca reforzar la protección de los menores mediante nuevas medidas contra quienes incumplan con el pago de la pensión alimenticia, al tiempo que contempla alternativas para quienes enfrenten dificultades económicas por la pérdida de su empleo.

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Diputado Salazar: ¿Qué propone el anteproyecto?

Entre las medidas planteadas por el diputado se incluyen:

Prohibición de salida del país para los deudores morosos.

Embargo preventivo de bienes.

Retención de liquidaciones laborales.

Suspensión temporal de membresías y plataformas digitales.

Mecanismos para perseguir el incumplimiento incluso cuando el deudor resida en el extranjero.

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También contempla revisión para quienes pierdan su empleo

El diputado explicó que la iniciativa reconoce que algunos padres o madres pueden enfrentar cambios en su situación económica.

Por ello, el anteproyecto establece que quienes hayan perdido su empleo podrán solicitar una revisión judicial del monto de la pensión alimenticia, con el fin de que este se ajuste a su nueva capacidad económica, siempre bajo la evaluación de las autoridades competentes.

La propuesta deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.