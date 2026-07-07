Diputado propone que conductores ebrios paguen pensión a hijos de las víctimas

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, anunció que presentará un proyecto de ley para exigir que los conductores que causen accidentes fatales bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas asuman el pago de pensiones alimenticias para los hijos de las víctimas.

De acuerdo con el parlamentario, la normativa no afectará a quienes sufran accidentes en condiciones de sobriedad, ya que se reconoce que los siniestros viales pueden ocurrir por otros factores no negligentes.

"El proyecto de ley sobre pensiones para hijos de víctimas de conductores ebrios establece que aquellas personas que, al momento de conducir un vehículo, se encuentren bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes y provoquen la muerte del padre o madre de un menor de edad, deberán asumir la responsabilidad económica mediante una pensión alimenticia destinada a cubrir las necesidades de ese niño o adolescente", explicó Barboni. "El proyecto de ley sobre pensiones para hijos de víctimas de conductores ebrios establece que aquellas personas que, al momento de conducir un vehículo, se encuentren bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes y provoquen la muerte del padre o madre de un menor de edad, deberán asumir la responsabilidad económica mediante una pensión alimenticia destinada a cubrir las necesidades de ese niño o adolescente", explicó Barboni.

La iniciativa busca que los responsables asuman los gastos básicos que quedan desprotegidos tras la pérdida del progenitor que aportaba el sustento económico y familiar.

El diputado detalló que la propuesta surge tras evaluar una legislación similar vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, la cual ha mostrado resultados positivos en la reducción de siniestros viales causados por el consumo de alcohol o drogas. Según Barboni, el texto fue analizado y adaptado a la realidad nacional para ser presentado ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir conductas irresponsables y generar mayor conciencia al volante.

"Espero que esta ley pueda tomar el impulso necesario para que todo el país conozca sus alcances y genere conciencia", aseguró el diputado en una entrevista en el programa Radiografía de ECO TV.