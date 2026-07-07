Celeste Amarilla exige disculpas a Mbappé y no descarta demandarlo tras la polémica

La senadora paraguaya Celeste Amarilla exigió este martes al delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé , que se retracte de las declaraciones en las que la calificó como una "mujer despreciable e indigna de su cargo" , en medio de la controversia originada tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa en el Senado paraguayo, la legisladora aseguró que el futbolista debe ofrecerle disculpas y afirmó que analiza emprender acciones legales.

Tema de interés: Kylian Mbappé responde a senadora de Paraguay tras llamarlo "prepotente y feo"

"Él tiene que retractarse conmigo, porque se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya; se está metiendo también con Paraguay", expresó Amarilla. "Él tiene que retractarse conmigo, porque se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya; se está metiendo también con Paraguay", expresó Amarilla.

Celeste Amarilla exige disculpas a Mbappé: Analiza presentar una querella

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, que causó polémica por sus expresiones en contra de Kylian Mbappé, exigió este martes al delantero de la selección francesa que se retracte de sus dichos, después de que éste la llamó "mujer despreciable e indigna de su cargo" en respuesta… pic.twitter.com/ijLHQKkXVw — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

La congresista sostuvo que se sintió agraviada por las declaraciones atribuidas al jugador y señaló que incluso evaluó presentar una querella.

"Claro que fui agraviada y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla", manifestó. "Claro que fui agraviada y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla", manifestó.

Además, afirmó considerarse víctima de violencia política y de violencia contra la mujer.

El origen de la polémica

La controversia comenzó después de que Francia eliminara a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 1-0, gracias a un penal convertido por Mbappé.

Tras el encuentro, Amarilla publicó en sus redes sociales varios mensajes dirigidos al delantero, en los que lo calificó de "soberbio, nuevo rico, prepotente y feo".

Posteriormente, realizó comentarios sobre el origen y la nacionalidad del futbolista que fueron ampliamente cuestionados y calificados por diversos sectores como racistas o discriminatorios.

Defiende sus declaraciones y pide disculpas al jugador

Aunque reconoció que escribió parte de sus mensajes cuando tenía "la sangre hirviendo", la legisladora defendió su postura y pidió a Mbappé que también se disculpe por las expresiones dirigidas hacia ella.

En una carta abierta publicada en su cuenta de X, Amarilla expresó: "Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia".

FUENTE: EFE