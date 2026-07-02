Hernán Gil recibe atención médica tras ser rescatado luego de ocho días bajo los escombros en Venezuela

Hernán Gil , el hombre que sobrevivió ocho días bajo los escombros tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela, permanece bajo atención médica en una clínica de Caracas, luego de ser rescatado con vida la mañana de este jueves.

Su rescate se produjo en Catia La Mar, donde equipos de búsqueda y salvamento lograron localizarlo entre los restos del edificio que colapsó a causa del sismo.

Especialistas destacan la complejidad de la operación

Expertos en búsqueda y rescate de varios países explicaron que la liberación de Hernán Gil fue una de las operaciones más complejas enfrentadas por los equipos de emergencia durante esta tragedia.

Especialistas de varios países narraron cómo se produjo el rescate de Hernán Gil, el hombre que estuvo ocho días bajo los escombros de un edificio que colapsó en Catia La Mar, en Venezuela, y la complejidad de las labores realizadas para su liberación, consideradas entre las más… pic.twitter.com/Wjbw7Sxq3S — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

Según relataron, el rescate requirió una planificación minuciosa y el uso de técnicas especializadas para remover los escombros sin provocar nuevos derrumbes que pusieran en riesgo la vida del sobreviviente.

Hernán Gil permanece bajo observación médica

Tras ser extraído de los escombros, Hernán Gil fue trasladado a una clínica de Caracas, donde recibe atención médica especializada para evaluar su estado de salud y tratar las lesiones derivadas de los ocho días que permaneció atrapado.

Las autoridades sanitarias mantienen bajo reserva detalles sobre su evolución, mientras continúa recibiendo cuidados médicos.

El rescate de Hernán Gil ha sido considerado uno de los hechos más esperanzadores tras el doble terremoto que afectó a Venezuela y ha sido reconocido por la labor de los equipos nacionales e internacionales que participaron en la operación.