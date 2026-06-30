Presidente José Raúl Mulino felicita a Keiko Fujimori tras ganar elecciones en Perú

El Gobierno de Panamá, a través del presidente José Raúl Mulino, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de la República del Perú, mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el mensaje, el mandatario panameño expresó, en nombre del pueblo y del Gobierno de Panamá, sus mejores deseos para la nueva presidenta peruana en el desempeño de sus funciones.

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Asimismo, Panamá destacó la participación cívica y democrática del pueblo peruano durante la jornada electoral, resaltando la fortaleza de sus instituciones y su compromiso con los valores democráticos.

Presidente de Panamá felicita la elección de Keiko Fujimori como presidenta

El Gobierno panameño manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo de Fujimori, Perú continuará avanzando en materia de crecimiento económico, estabilidad, prosperidad y bienestar para sus ciudadanos.

De igual forma, el presidente Mulino reiteró la voluntad de Panamá de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que unen a ambos países, además de profundizar la colaboración bilateral en áreas de interés común.

Finalmente, el Gobierno de Panamá deseó a la presidenta electa "el mayor de los éxitos" en las responsabilidades que asumirá al frente del Estado peruano, reafirmando su interés en mantener una relación cercana y de cooperación entre ambas naciones.