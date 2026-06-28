Donaciones a Venezuela: Presidente Mulino supervisa el envío de más de 200 toneladas de ayuda

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , inspeccionó este domingo el proceso de embalaje de más de 200 toneladas de ayuda humanitaria que serán enviadas a Venezuela desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, ubicado en Panamá Pacífico.

La asistencia forma parte de la respuesta solidaria del Gobierno panameño tras los terremotos que afectaron al país sudamericano y contempla el envío de alimentos, insumos de primera necesidad y otros artículos donados por ciudadanos, empresas e instituciones.

Durante el recorrido, el mandatario agradeció la solidaridad demostrada por los panameños y por las entidades que han colaborado con la recolección de la ayuda.

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Mulino inspecciona más de 200 toneladas de ayuda humanitaria

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, inspeccionó este domingo el embalaje de más de 200 toneladas de ayuda humanitaria en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico, y que serán enviadas a Venezuela.



“Gracias al pueblo noble de Panamá, a todos… pic.twitter.com/jGfkarv0BU — Telemetro Reporta (@TReporta) June 28, 2026

“Gracias al pueblo noble de Panamá, a todos los funcionarios, a todas las entidades públicas y privadas que han coadyuvado para que esta recolección de insumos sea el éxito que ha sido. Estamos poco a poco procesándola para poder mandarla; es mucha carga. Tenemos algunos aviones contratados, otros que se van a contratar, y a lo mejor carga por barcos porque es mucha carga”, expresó el presidente Mulino. “Gracias al pueblo noble de Panamá, a todos los funcionarios, a todas las entidades públicas y privadas que han coadyuvado para que esta recolección de insumos sea el éxito que ha sido. Estamos poco a poco procesándola para poder mandarla; es mucha carga. Tenemos algunos aviones contratados, otros que se van a contratar, y a lo mejor carga por barcos porque es mucha carga”, expresó el presidente Mulino.

El Gobierno explicó que, debido al volumen de las donaciones, la ayuda será enviada de forma escalonada mediante transporte aéreo y, de ser necesario, también por vía marítima, con el objetivo de que los insumos lleguen lo antes posible a las comunidades afectadas por la emergencia.

Panamá también mantiene desplegada una misión humanitaria en Venezuela, integrada por rescatistas y personal especializado que participa en las labores de búsqueda y asistencia a los damnificados.