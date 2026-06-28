Panamá envía 50 rescatistas y 17 toneladas de donaciones a Venezuela tras terremotos

Panamá reforzó este sábado 27 de junio su misión de ayuda humanitaria a Venezuela con el envío de 50 rescatistas, dos unidades caninas y las primeras 17 toneladas de donaciones , como parte de la respuesta solidaria tras los devastadores terremotos que afectaron a la nación sudamericana.

El nuevo contingente se suma al primer equipo de rescatistas panameños que ya se encuentra en territorio venezolano participando en las labores de búsqueda inmediata de personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros.

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Donaciones del pueblo panameño serán enviadas por mar y aire

Las primeras 17 toneladas de ayuda fueron recolectadas durante la jornada de acopio organizada por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar, donde cientos de panameños y residentes de diferentes nacionalidades entregaron alimentos, artículos de higiene, agua y otros insumos de primera necesidad.

Las autoridades informaron que estos primeros contenedores serán enviados por vía marítima, mientras que el resto de las donaciones continuará saliendo por vía aérea conforme avance la organización logística.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trasladó este sábado varios furgones con ayuda humanitaria hacia el puerto para su posterior envío a Venezuela.

Centro de acopio reorganiza la logística

Debido al alto volumen de donaciones recibidas, el Centro de Acopio suspendió temporalmente la recepción de nuevos aportes mientras culmina el despacho y reorganiza los espacios de almacenamiento.

Sin embargo, la cadena logística continúa operando desde el Hub Humanitario, donde las donaciones siguen siendo clasificadas y organizadas en pallets para ser enviadas en los próximos vuelos humanitarios.

Las autoridades indicaron que, una vez se habilite mayor capacidad de almacenamiento, se informará oportunamente sobre la reanudación de la recepción de nuevas donaciones.

Primer equipo ya trabaja en Venezuela

El viernes 26 de junio llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el primer grupo de rescatistas panameños, quienes fueron registrados en el Reception and Departure Center (RDC) de las Naciones Unidas e incorporados de inmediato a las operaciones internacionales de búsqueda y rescate.

Los rescatistas fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill, quien también coordinó la asistencia a ciudadanos panameños que arribaron posteriormente al país.

SENAN aporta rescatistas especializados y apoyo aéreo

Como parte de la misión humanitaria, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) destinó nueve especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, un paramédico y mantiene desplegada la aeronave AN-255 C212 Aviocar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La aeronave permanecerá disponible con 25 horas de vuelo para apoyar el transporte de personal, equipos de rescate, medicamentos, alimentos y demás insumos necesarios durante la emergencia.

Además del Despacho de la Primera Dama, distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, colaboran en el traslado y la logística de la ayuda humanitaria enviada por Panamá.