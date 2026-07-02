Pago del PASE-U iniciará pronto: IFARHU entrega primeras 500 tarjetas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició esta semana la entrega de cerca de 500 tarjetas que serán utilizadas para el primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, como parte de un plan piloto que busca reemplazar gradualmente el pago mediante cheques.
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Un plan piloto del IFARHU para sustituir los cheques
Godoy indicó que la entrega de estas primeras tarjetas forma parte de un programa piloto con el que la institución busca implementar el pago del PASE-U mediante depósito electrónico (ACH).
El objetivo es sustituir de forma progresiva la entrega de cheques en todo el país y modernizar el sistema de pago de los programas administrados por el IFARHU.
La entrega continuará en el interior del país
El director informó que la próxima semana la institución iniciará la distribución de las tarjetas en el interior del país. La primera jornada se desarrollará el martes en la provincia de Los Santos, para posteriormente continuar con la entrega en otras provincias.
Según Godoy, este proceso permitirá que el cheque sea reemplazado totalmente por la nueva modalidad de pago.
PASE-U 2026: ¿Cuándo se realizará el pago?
El funcionario explicó que los pagos se efectuarán de manera simultánea una vez que los beneficiarios reciban sus tarjetas.
Añadió que los fondos ya se encuentran disponibles, por lo que el proceso será más rápido una vez los estudiantes activen la tarjeta y descarguen la aplicación correspondiente para contar con la versión digital y física del instrumento de pago.
Buscan agilizar el proceso
Con esta nueva modalidad, el IFARHU busca:
- Eliminar progresivamente el pago mediante cheques.
- Agilizar la entrega del PASE-U.
- Fortalecer el control y la trazabilidad de los fondos.
- Facilitar el acceso de los beneficiarios a través de una tarjeta física y digital.
La implementación comenzará de forma gradual y se extenderá al resto del país conforme avance la entrega de las tarjetas.