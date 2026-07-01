Incendio de gran magnitud consume dos estructuras en el Casco Antiguo

Un incendio de gran magnitud se registra la tarde de este 1 de julio en dos estructuras ubicadas en la calle Veraguas, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, donde unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá trabajan para controlar y extinguir las llamas.

La emergencia movilizó a los conocidos como "camisas rojas", quienes mantienen un amplio operativo para evitar que el fuego se propague hacia otras edificaciones cercanas.

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Bomberos trabajan para controlar el incendio

De acuerdo con la información preliminar, el incendio afecta un caserón en la calle Veraguas, mientras las unidades de emergencia desarrollan intensas labores de extinción.

A esta hora se registra un incendio de gran magnitud en dos estructuras ubicadas en la calle Veraguas, en el Casco Antiguo, donde unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá trabajan para sofocar las llamas. pic.twitter.com/MZ28homMEe — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

Los bomberos trabajan de forma coordinada para proteger a los residentes, transeúntes y bienes ubicados en el área, al tiempo que buscan controlar el avance del fuego.

Autoridades piden evitar el área

Ante la emergencia, las autoridades solicitaron a la población no acercarse al lugar y atender las indicaciones de los organismos de seguridad.

Asimismo, exhortaron a los conductores y peatones a facilitar el libre desplazamiento de los vehículos de emergencia, con el fin de no obstaculizar las operaciones que se desarrollan en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni las posibles causas del incendio.