Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2026 - 14:31

Migración niega entrada a Panamá a canadiense tras detectar vínculos con el grupo Hamás

Migración negó el ingreso a Panamá a un ciudadano canadiense tras detectar una alerta durante el análisis de riesgo en el Aeropuerto de Tocumen.

Migración niega entrada a Panamá a canadiense

Migración niega entrada a Panamá a canadiense

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que negó el ingreso a Panamá a un ciudadano canadiense luego de detectar, mediante los procesos de verificación y análisis de riesgo, presuntos vínculos con organizaciones que, según la entidad, representan una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad internacional.

Migración también señaló que durante el proceso se identificó simpatía hacia el grupo Hamás, por lo que se activó el protocolo correspondiente.

Inadmisión por Migración: ¿Qué ocurrió en el Aeropuerto de Tocumen?

De acuerdo con el SNM, el ciudadano fue sometido a los procedimientos de verificación y cruce de información establecidos en los filtros migratorios del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Tras el análisis de riesgo, las autoridades confirmaron una alerta y procedieron a aplicar el protocolo de inadmisión.

Posteriormente, el hombre fue retornado a su país de origen, Canadá.

El Servicio Nacional de Migración indicó que la medida fue ejecutada conforme a la normativa vigente y como parte de los controles activos destinados a identificar situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad.

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