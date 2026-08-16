MiAmbiente investigará video de persona nadando peligrosamente cerca de una ballena

MiAmbiente investigará un video de una persona nadando cerca de una ballena.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció este domingo que investigará un video en el que se observa a una persona nadando peligrosamente cerca de una ballena, mientras una embarcación permanece próxima al animal con los motores encendidos y equipos de sonido activos.

La institución informó que la investigación permitirá determinar las responsabilidades de los involucrados y las posibles sanciones correspondientes.

MiAmbiente reiteró que el avistamiento de ballenas en Panamá debe realizarse desde las embarcaciones, por lo que está prohibido lanzarse al agua, nadar o acercarse a estos animales.

MiAmbiente: ¿A qué distancia se pueden observar las ballenas?

El Ministerio de Ambiente, @MiAmbientePma, reiteró que el avistamiento de ballenas se realiza desde las embarcaciones y está prohibido tirarse al agua, nadar o acercarse a las ballenas.



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La entidad recordó que durante los avistamientos las embarcaciones deben mantener una distancia mínima de 250 metros de las ballenas.

Además, los operadores deben evitar:

Perseguir a las ballenas.

Rodearlas.

Interrumpir su desplazamiento.

Acercarse de manera que puedan alterar su comportamiento.

MiAmbiente también indicó que las embarcaciones deben mantener el motor apagado o en neutro durante el avistamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas para proteger a estos animales.

MiAmbiente pide respetar las normas de avistamiento

La institución explicó que estas medidas buscan proteger a las ballenas y sus crías, además de garantizar que la actividad turística se realice de manera responsable.

“Hacemos un llamado enérgico a todos los tour operadores, capitanes, boteros y visitantes: las normas de avistamiento responsable se cumplen. No hay excepciones”, subrayó MiAmbiente.

La entidad también exhortó a la ciudadanía a contribuir con la protección de las ballenas y a respetar las normas establecidas durante las actividades de observación.