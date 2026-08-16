Retienen en Puerto Manzanillo contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón con destino a Malasia

Un contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón fue retenido en Puerto Manzanillo , luego de que las autoridades detectaran que la carga, cuyo destino era Malasia , había sido declarada como “buche de pescado” , informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El hallazgo se produjo durante labores de fiscalización realizadas por el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-Ambiental) , integrado por la Dirección de Investigación Policial, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y MiAmbiente.

Puerto Manzanillo: ¿Qué encontraron en el contenedor?

De acuerdo con la información oficial, en el contenedor fueron ubicados: 109 sacos de aletas de tiburón. La carga tenía como destino Malasia, pero había sido declarada ante las autoridades como “buche de pescado”.

.@MiAmbientePma informó sobre la retención en Puerto Manzanillo de un contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón que iban con destino a Malasia. La carga había sido declarada como "buche de pescado".



El hallazgo se produjo en el marco de labores de fiscalización del Equipo… pic.twitter.com/LmQMe9r7U8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2026

Ante este hallazgo, especialistas realizarán la identificación del producto para establecer exactamente qué especies de tiburón están involucradas.

¿Por qué verificarán las especies?

En las próximas horas se llevará a cabo la identificación taxonómica de las aletas decomisadas. Este procedimiento permitirá determinar las especies presentes en la carga y establecer si alguna se encuentra incluida en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

MiAmbiente recordó que Panamá mantiene una cuota cero para cualquier especie de tiburón incluida en CITES. Por esta razón, la identificación de las especies será determinante para establecer las posibles infracciones relacionadas con la carga.

¿Qué pasará con el contenedor?

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, el Ministerio de Ambiente adelantará el procedimiento administrativo sancionador que corresponda.

Además, el expediente será remitido a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, que realizará las investigaciones penales que correspondan.

Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar la procedencia de las aletas, las especies involucradas y las posibles responsabilidades derivadas del caso.