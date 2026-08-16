IDAAN: plantas de Cabra 1 y 2 suspenden operaciones y varios sectores tienen suministro irregular

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras de Cabra 1 y Cabra 2 suspendieron temporalmente sus operaciones debido a la falta de fluido eléctrico. Como consecuencia, el suministro de agua potable se mantiene irregular en varios sectores.
- Vista Hermosa
- Los Rosales
- Villa Aurora
- Los Duraznos
- Villas de Altamira
- Calle San José
- Calle 3
- Nueva Esperanza
- Valle de Cerro Azul
- Los Jardines
- El Trébol
- Monterrico
- Santa Sofía
- Santa Rita
La institución indicó que la interrupción de las operaciones de las plantas se debe exclusivamente a la falta de energía eléctrica, por lo que la normalización del suministro dependerá del restablecimiento del fluido y de la reanudación de las operaciones de las potabilizadoras.
El IDAAN recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias mientras se normaliza el servicio.