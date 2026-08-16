IDAAN: plantas de Cabra 1 y 2 suspenden operaciones y varios sectores tienen suministro irregular

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras de Cabra 1 y Cabra 2 suspendieron temporalmente sus operaciones debido a la falta de fluido eléctrico. Como consecuencia, el suministro de agua potable se mantiene irregular en varios sectores.

De acuerdo con el IDAAN, las comunidades que presentan afectaciones son:

Vista Hermosa

Los Rosales

Villa Aurora

Los Duraznos

Villas de Altamira

Calle San José

Calle 3

Nueva Esperanza

Valle de Cerro Azul

Los Jardines

El Trébol

Monterrico

Santa Sofía

Santa Rita

Las plantas potabilizadoras de Cabra 1 y 2 suspendieron operaciones temporalmente por falta de fluido eléctrico.



El suministro es irregular en Vista Hermosa, Los Rosales, Villa Aurora, Los Duraznos, Villas de Altamira, calle San José, calle 3, Nueva Esperanza, Valle de Cerro… pic.twitter.com/pr4uxK4v3n — Telemetro Reporta (@TReporta) August 16, 2026

La institución indicó que la interrupción de las operaciones de las plantas se debe exclusivamente a la falta de energía eléctrica, por lo que la normalización del suministro dependerá del restablecimiento del fluido y de la reanudación de las operaciones de las potabilizadoras.

El IDAAN recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias mientras se normaliza el servicio.