Panamá Este Nacionales -  16 de agosto de 2026 - 12:15

IDAAN: plantas de Cabra 1 y 2 suspenden operaciones y varios sectores tienen suministro irregular

Las plantas potabilizadoras de Cabra 1 y 2 del IDAAN, suspendieron operaciones por falta de electricidad. Conozca los sectores con suministro de agua irregular.

IDAAN Cabra 1 y 2

IDAAN Cabra 1 y 2

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras de Cabra 1 y Cabra 2 suspendieron temporalmente sus operaciones debido a la falta de fluido eléctrico. Como consecuencia, el suministro de agua potable se mantiene irregular en varios sectores.

IDAAN: Sectores afectados

De acuerdo con el IDAAN, las comunidades que presentan afectaciones son:

  • Vista Hermosa
  • Los Rosales
  • Villa Aurora
  • Los Duraznos
  • Villas de Altamira
  • Calle San José
  • Calle 3
  • Nueva Esperanza
  • Valle de Cerro Azul
  • Los Jardines
  • El Trébol
  • Monterrico
  • Santa Sofía
  • Santa Rita

La institución indicó que la interrupción de las operaciones de las plantas se debe exclusivamente a la falta de energía eléctrica, por lo que la normalización del suministro dependerá del restablecimiento del fluido y de la reanudación de las operaciones de las potabilizadoras.

El IDAAN recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias mientras se normaliza el servicio.

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