Exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, permanece en la DIJ tras ser aprehendido este martes

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido este martes 6 de octubre por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, en una investigación que señala un supuesto perjuicio al Estado de B/.500,000.00.
Enrique Lau Cortés permanecerá en la DIJ
Por el momento, el exdirector de la CSS permanecerá en la sede de Ancón de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera de la programación de las audiencias y demás diligencias correspondientes.
Enrique Lau Cortés fungió como director general de la Caja de Seguro Social durante el periodo 2019-2024, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.
La aprehensión se produce meses después de que, en mayo de 2026, se ordenara el secuestro de bienes hasta por B/.2.9 millones, relacionado con una investigación surgida tras una auditoría que habría detectado presuntas irregularidades vinculadas al manejo de insumos y medicamentos.