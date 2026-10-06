Aprehenden a Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, durante allanamiento

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés , fue aprehendido la mañana de este martes 6 de octubre durante una diligencia de allanamiento realizada en el sector de Santa María, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

¿Qué se investiga en el caso de Enrique Lau Cortés?

De acuerdo con la información preliminar, la diligencia fue desarrollada por autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante el procedimiento realizado en la residencia del exdirector de la CSS fueron ubicados documentos y otros indicios que serán incorporados a la investigación.

Autoridades realizaron una diligencia de allanamiento en la residencia del exdirector de la @CSSPanama, Enrique Lau Cortés, a quien en el pasado mes de mayo se le ordenó el secuestro de bienes hasta por $2.9 milllones, tras una auditioría que detectó presuntas irregularidades en… pic.twitter.com/u4rsdrMGGx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2026

La aprehensión se produce meses después de que, en mayo de 2026, se ordenara el secuestro de bienes hasta por B/.2.9 millones relacionado con una investigación surgida tras una auditoría que habría detectado presuntas irregularidades vinculadas al manejo de insumos y medicamentos.

Investigación contra exdirector de la CSS continúa

Las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar las posibles responsabilidades dentro del caso.

La aprehensión de Lau Cortés forma parte de una investigación penal en desarrollo y no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que procedan conforme avance el proceso.