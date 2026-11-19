El Ministerio de Salud (Minsa) realizó este jueves 19 de noviembre su primer Congreso de Auditoría Interna, dirigido a funcionarios de las 15 regiones de Salud y hospitales del país, con el objetivo de fortalecer los controles institucionales, prevenir riesgos y mejorar la administración de los recursos públicos destinados a los servicios de salud.

Durante la actividad, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de las auditorías internas para identificar posibles errores administrativos, formular recomendaciones y dar seguimiento a las medidas correctivas dentro de la institución.

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Minsa busca fortalecer la supervisión de recursos públicos

«A nuestros auditores, los exhorto a continuar desempeñando su labor con responsabilidad, objetividad y compromiso, formulando recomendaciones oportunas y dando seguimiento a las acciones correctivas», expresó Boyd Galindo. «A nuestros auditores, los exhorto a continuar desempeñando su labor con responsabilidad, objetividad y compromiso, formulando recomendaciones oportunas y dando seguimiento a las acciones correctivas», expresó Boyd Galindo.

Por su parte, la directora nacional de Auditoría Interna del Minsa, Yazmina Espinosa, señaló que la identificación y corrección de errores administrativos contribuyen a mejorar el uso de los recursos públicos y la prestación de los servicios de salud.

Espinosa explicó que el congreso cuenta con expositores de la Contraloría General de la República y del departamento de Asesoría Legal del Minsa, encargados de capacitar a los auditores de las regiones de Salud y los hospitales a nivel nacional.

En la actividad también participaron directores nacionales del Minsa y personal de auditoría de la sede central y de distintas regiones del país.

La institución señaló que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de supervisión sobre el uso de medicamentos, equipos, insumos y otros recursos destinados a la atención de los pacientes.