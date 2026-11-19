El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que las investigaciones por el doble femicidio de dos mujeres estadounidenses en Bugaba, provincia de Chiriquí, apuntan a que el móvil del crimen no fue un robo, sino un hecho con características de una posible ejecución. Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas por este caso.

Los asesinatos ocurrieron en una finca ubicada en el sector de El Mamey, corregimiento de Sortová, donde unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) mantienen operativos y labores de campo para esclarecer lo sucedido.

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¿Qué se sabe sobre la investigación del doble femicidio en Bugaba?

«Dentro de la investigación hemos visto que el móvil no fue un robo, fue un tema casi de ejecución lo que se dio en el lugar», expresó Fernández al referirse a los avances del caso. «Dentro de la investigación hemos visto que el móvil no fue un robo, fue un tema casi de ejecución lo que se dio en el lugar», expresó Fernández al referirse a los avances del caso.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió al doble femicidio ocurrido en Bugaba: “Dentro de la investigación hemos visto que el móvil no fue un robo, fue un tema casi de ejecución lo que se dio en el lugar, la evidencia que tenemos es una evidencia concreta… pic.twitter.com/hrjpz9oxRx — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

El director policial aseguró que los investigadores cuentan con evidencias concretas y una línea de investigación adelantada. Además, explicó que el personal especializado lleva más de 48 horas realizando diligencias en el área, pese a las dificultades de acceso por tratarse de una zona retirada.

Fernández manifestó que esperan obtener nuevos resultados en las próximas horas que permitan esclarecer las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables.

Por ahora, las autoridades no han revelado públicamente la identidad de posibles sospechosos ni han confirmado el motivo específico del crimen. Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió en la finca de Bugaba.