La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mantienen este miércoles 18 de noviembre operativos de seguridad en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, tras el asesinato de dos mujeres estadounidenses ocurrido el pasado sábado en la finca Las Heliconias, ubicada en el sector de El Mamey, corregimiento de Sortová.

El despliegue busca reforzar la vigilancia en el distrito y contribuir a la ubicación de las personas presuntamente vinculadas con el doble crimen, que permanece bajo investigación del Ministerio Público.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Policía frustra presunto robo a banco en la 24 de Diciembre y aprehende a tres personas

SENAFRONT y Policía Nacional: refuerzan seguridad en Bugaba tras doble femicidio

Las acciones contemplan la incorporación de más de 100 unidades de Senafront, que se sumarán a los patrullajes, labores de vigilancia y operativos desarrollados en distintos puntos de Bugaba.

La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) realizan este miércoles varios operativos en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.



Este despliegue policial se da luego de que este fin de semana se registrara un doble femicidio en el sector de El… pic.twitter.com/kJvQl4y4Bv — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2026

El alcalde del distrito, Rafael Quintero, informó que las medidas preventivas y operativas continuarán durante las próximas semanas, especialmente ante la proximidad de las celebraciones de fin de año.

¿Qué se sabe del asesinato de las dos estadounidenses en Chiriquí?

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Bishop, de 62 años, y Desiree Wells, de 60 años, quienes fueron asesinadas la noche del sábado 14 de noviembre en una propiedad ubicada en El Mamey de Sortová.

La Fiscalía Regional de Chiriquí mantiene abierta una investigación por el delito de femicidio para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Las autoridades también han desarrollado diligencias en sectores cercanos a la frontera entre Panamá y Costa Rica, mientras continúan las investigaciones del caso.