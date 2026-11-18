El cantante panameño Boza anunció una iniciativa solidaria para apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre. A través de un concierto benéfico, el artista busca recaudar fondos mediante la venta de boletos para contribuir con quienes resultaron afectados por este fenómeno natural.

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¿Dónde y cuándo será el concierto de Boza?

De acuerdo con el comunicado del artista, el concierto se realizará el próximo 5 de diciembre de 2026 en Aurora una sala de eventos Soho Mall, a partir de las 8:00 p.m.

La actividad contará con el respaldo de patrocinadores y tendrá como propósito recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto.

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¿A quiénes beneficiará la actividad?

La iniciativa busca convertir la música en una oportunidad para ayudar a las familias que enfrentan las consecuencias del movimiento telúrico ocurrido el pasado 9 de octubre.

A través de esta presentación, Boza invita a sus seguidores a sumarse a la causa y contribuir con los afectados mediante su asistencia al evento.