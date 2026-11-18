Apagón en Panamá afectó a más de 35 mil clientes: ASEP explica qué ocurrió

Una interrupción del suministro eléctrico afectó a más de 35 mil clientes en sectores de Panamá, Panamá Oeste y Coclé durante la tarde del martes 17 de noviembre de 2026. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el evento se registró a las 5:33 p. m. y tuvo una duración aproximada de cuatro minutos.

De acuerdo con la entidad reguladora, la afectación se originó por una situación externa a la red eléctrica panameña, relacionada con la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

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ASEP: ¿Qué provocó el apagón en Panamá, Panamá Oeste y Coclé?

La ASEP explicó que la interrupción estuvo vinculada a un evento en la interconexión eléctrica entre México y Guatemala, que ocasionó afectaciones temporales en el suministro de energía en las tres provincias panameñas.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa a la ciudadanía que el martes 17 de noviembre de 2026, a las 5:33 p.m., se registró una interrupción temporal del suministro eléctrico, que se extendió por aproximadamente 4 minutos y afectó a más de 35 mil clientes… — ASEP Panamá (@AsepPanama) November 18, 2026

Ante esta situación, se realizaron coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND), siguiendo los procedimientos establecidos para normalizar el servicio eléctrico.

La entidad reiteró que mantiene el seguimiento a los acontecimientos relacionados con la prestación de los servicios públicos.

Panamá registró otro apagón durante la madrugada del 17 de noviembre

La interrupción de la tarde ocurrió después de otro evento eléctrico registrado durante la madrugada del mismo martes, cuando una contingencia en la Central Termoeléctrica Gatún afectó a clientes de ENSA y Naturgy en Panamá y Panamá Oeste.

Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA), el incidente de la madrugada estuvo relacionado con el disparo de la unidad G2 de la central, que provocó una desconexión de carga aproximada de 295 megavatios.

El servicio correspondiente a ese primer evento fue restablecido en su totalidad a las 3:04 a. m.

Las autoridades han identificado causas distintas para ambas interrupciones.