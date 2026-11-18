Minsa alerta sobre dengue e influenza en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá acumula 11,786 casos de dengue y 65 fallecimientos por influenza hasta la semana epidemiológica 41 de 2026, correspondiente al período del 11 al 17 de octubre. Ante estas cifras, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar criaderos de mosquitos, mantener la vacunación al día y acudir oportunamente a los servicios de salud.

Durante la semana analizada se notificaron 496 casos confirmados de dengue , con una tasa de incidencia de 10.7 casos por cada 100,000 habitantes. El Minsa recordó que eliminar los recipientes que acumulan agua en viviendas, patios y lugares de trabajo es fundamental para reducir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

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Influenza en Panamá: 65 fallecimientos acumulados en 2026

El informe epidemiológico registró una defunción por influenza durante la semana 41, con lo que el acumulado anual ascendió a 65 fallecimientos.

Según el Minsa, del total de defunciones:

58.5 % correspondió a hombres.

61.5 % se concentró en personas de 65 años o más.

96.4 % correspondió a personas que no estaban vacunadas contra la influenza en la temporada actual.

81.5 % presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

En cuanto a las enfermedades respiratorias, se notificaron 1,039 casos de síndrome gripal durante la semana, para un acumulado de 35,384 en 2026. También se registraron 437 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen neumonía y bronconeumonía, con un acumulado anual de 17,506 casos.

Otros casos de enfermedades reportados por el Minsa

El informe de vigilancia epidemiológica también presentó las siguientes cifras:

Malaria: 45 casos nuevos y 6,385 acumulados.

Zika: ningún caso nuevo y uno acumulado.

Chikungunya: sin casos nuevos notificados; nueve acumulados tras una actualización de semanas anteriores.

Leishmaniasis: 23 casos nuevos y 1,971 acumulados.

Virus Oropouche: ningún caso nuevo y 23 acumulados.

Fiebre por hantavirus: ningún caso nuevo y 23 acumulados.

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: ningún caso nuevo y 19 acumulados.

Leptospirosis: ningún caso nuevo y 41 acumulados.

Gusano barrenador en humanos: un caso nuevo y 107 acumulados.

Viruela símica (mpox): ningún caso nuevo y 25 acumulados.

¿Qué recomienda el Minsa para prevenir el dengue y la influenza?

Las autoridades sanitarias reiteraron las principales medidas de prevención:

Eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Revisar periódicamente patios, viviendas y alrededores.

Mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra la influenza.

Reconocer los signos de alarma y buscar atención médica oportunamente.

Reforzar las medidas de autocuidado y participar en las jornadas comunitarias de prevención.

El Minsa hizo un llamado a proteger especialmente a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas, debido a su mayor riesgo de presentar complicaciones.