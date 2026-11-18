Una nueva interrupción del suministro eléctrico se registró este miércoles 18 de noviembre de 2026, a la 1:43 p. m., afectando sectores de Panamá y Panamá Oeste. La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) informó que el evento estuvo relacionado con el disparo de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

Según ETESA, la incidencia ocasionó una afectación aproximada de 59 megavatios (MW) de carga , con interrupciones del servicio para clientes de ambas distribuidoras eléctricas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Más de 35 mil clientes quedaron sin luz en Panamá: ASEP explica qué provocó el apagón del 17 de noviembre

¿Qué sectores quedaron sin luz este miércoles 18 de noviembre?

De acuerdo con el reporte de ETESA, entre las áreas afectadas se encuentran:

Tocumen.

Tinajitas.

Santa María.

Centro Bancario.

El Higo.

Juan Demóstenes Arosemena.

Otros sectores no detallados por la empresa.

ETESA informa que, a las 1:43 se registró el disparo de la interconexión México–Guatemala, lo que ocasionó una afectación aproximada de 59 MW de carga en clientes de ambas distribuidoras, afectando a sectores de Tocumen, Tinajitas, Santa María, Centro Bancario, El Higo y otros. — ETESA (@Etesatransmite) November 18, 2026

La entidad explicó que, gracias a la actuación del esquema de protección del sistema eléctrico, el suministro quedó restablecido en su totalidad a la 1:48 p. m., cinco minutos después de registrarse el evento.

Panamá registra nuevas interrupciones eléctricas

Este incidente ocurre después de las interrupciones registradas el martes 17 de noviembre, cuando miles de clientes de Panamá, Panamá Oeste y Coclé quedaron temporalmente sin electricidad.

Uno de esos eventos también estuvo relacionado con la apertura de la interconexión México-Guatemala y afectó a más de 35,000 clientes durante aproximadamente cuatro minutos, según informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Aunque ambos reportes mencionan la misma interconexión regional, las autoridades no han confirmado que las interrupciones de los dos días tengan una causa técnica común.