La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que las inscripciones para participar en el Desfile de las Mil Polleras 2027 permanecerán abiertas hasta el viernes 18 de diciembre de 2026. Las delegaciones, agrupaciones folclóricas y demás interesados podrán realizar el registro a través del sitio web oficial de la institución.

El evento se celebra cada año en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, y reúne a miles de panameños y visitantes para rendir homenaje a la pollera, las tradiciones y la identidad cultural del país.

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¿Cómo inscribirse en el Desfile de las Mil Polleras 2027?

Las personas y agrupaciones interesadas en participar deberán realizar el proceso de inscripción mediante la plataforma habilitada por la ATP.

Para ello, deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de inscripción del Desfile de las Mil Polleras 2027 .

Consultar la información disponible sobre el evento y el proceso de inscripción.

Revisar las indicaciones para registrar delegaciones, agrupaciones folclóricas o participantes.

Completar el proceso de inscripción conforme a las instrucciones de la plataforma.

De acuerdo con la ATP, esta festividad también contribuye a dinamizar la economía de la región de Azuero, mediante actividades relacionadas con:

Hotelería y hospedaje.

Gastronomía.

Comercio.

Transporte.

Emprendimientos locales.

La institución destacó que el evento representa una oportunidad para promover el turismo y fortalecer las actividades económicas vinculadas con las tradiciones panameñas.

ATP destaca la importancia cultural del Desfile de las Mil Polleras

La Autoridad de Turismo de Panamá resaltó que esta celebración permite preservar las tradiciones nacionales y reconocer el trabajo de los artesanos dedicados a la confección de la pollera panameña.

“Este importante evento constituye una vitrina para exaltar la riqueza de nuestras tradiciones, preservar la identidad nacional, y rendir homenaje al talento de los artesanos y artesanas que, con dedicación y esmero, mantienen vivo el legado de la pollera panameña, considerada una de las vestimentas típicas más hermosas del mundo”, señaló la ATP.