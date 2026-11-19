Familiares de panameños reclutados para guerra entre Rusia y Ucrania protestan y piden ayuda.

Un grupo de familiares y amigos de jóvenes panameños reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania realizó una manifestación en la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, para solicitar apoyo a las autoridades ante la situación de sus seres queridos. Posteriormente, los manifestantes marcharon hacia la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los familiares se encontraba Marisol Mendieta, madre de Michael Mendieta, de 20 años, quien aseguró haber recibido información de que su hijo se encuentra desaparecido desde el pasado 21 de septiembre.

Madre de joven panameño desaparecido pide ayuda para localizarlo

Marisol relató que la última comunicación que mantuvo con su hijo fue el 18 de septiembre, cuando el joven le informó que participaría en una misión. Desde entonces, asegura que no ha logrado establecer contacto con él.

La madre explicó que le solicitaron realizarse una prueba de ADN como parte de las gestiones para intentar esclarecer el paradero de Michael. Sin embargo, manifestó que no cuenta con los recursos económicos necesarios para someterse al procedimiento.

Familiares marchan hacia la Cancillería para solicitar apoyo

Los familiares y amigos se concentraron inicialmente en la Plaza 5 de Mayo, desde donde emprendieron una marcha hacia la Cancillería de la República, con el propósito de solicitar la intervención de las autoridades panameñas.

Los manifestantes buscan obtener información sobre la situación de sus seres queridos y recibir apoyo para conocer su paradero.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la ubicación de Michael Mendieta ni se han proporcionado detalles sobre las circunstancias de su presunta desaparición.