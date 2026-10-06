MINSA adelanta vacunación en embarazadas para proteger a los bebés contra VSR y tosferina

El Ministerio de Salud (MINSA) adelantará a las 28 semanas de embarazo la vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y la tosferina, como parte de las acciones para reforzar la protección de los bebés antes de su nacimiento.

La estrategia busca aprovechar la vacunación durante el embarazo para administrar también la vacuna Tdap, que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina, contribuyendo a proteger tanto a la madre como al bebé frente a estas enfermedades.

MINSA pide reforzar la vacunación

El Minsa también exhorta a familiares y cuidadores a mantener actualizado su esquema de vacunación, debido al contacto cercano que mantienen con los recién nacidos.

“Queremos que todas aquellas personas que van a estar alrededor de los recién nacidos estén protegidas contra la tosferina”, explicó la asesora de prácticas de Inmunización Itzel Slocum de Hewit, Slocum de Hewit, al destacar la importancia de crear un círculo de protección alrededor del bebé.

Asesora de prácticas de Inmunización Itzel Slocum de Hewit. Cortesía

¿Dónde puede vacunarse?

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en los centros de salud y las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Semana de vacunación y actualización en vacunas

Del 19 al 25 de octubre se realizará la Semana de Vacunación y Actualización en Vacunas. Durante esta jornada también se promoverá la vacunación con el esquema hexavalente, que protege contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis, la hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.

El Minsa reitera el llamado a las familias a revisar sus esquemas de vacunación y acudir oportunamente a las instalaciones de salud. La estrategia busca reforzar la protección de las embarazadas, los recién nacidos y los niños pequeños frente a enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.