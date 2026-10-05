¿Péptidos para bajar de peso? Esto alerta el Minsa sobre la nueva tendencia que genera preocupación

Péptidos para bajar de peso: la nueva tendencia que genera preocupación.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, alertó recientemente sobre la comercialización ilegal y falsificación de productos promocionados para bajar de peso , entre ellos tirzepatida, retatrutida y diferentes péptidos. La institución indicó que varios de estos productos no cuentan con registro sanitario en Panamá.

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La búsqueda de métodos rápidos para perder peso ha puesto sobre la mesa el uso de productos inyectables. En redes sociales se promocionan sustancias como péptidos y medicamentos para perder peso, algunos de los cuales han generado alertas sanitarias en Panamá.

Los péptidos que están en tendencia para bajar de peso son sustancias que pueden influir en el apetito y generar una mayor sensación de saciedad. Los biopolímeros, en cambio, son sustancias utilizadas principalmente como rellenos en procedimientos estéticos.

¿Son los péptidos los nuevos biopolímeros?

La comparación surge ante la rapidez con la que algunas tendencias estéticas y de pérdida de peso se vuelven populares. Años atrás, los biopolímeros fueron utilizados como una alternativa para modificar determinadas partes del cuerpo y posteriormente generaron preocupación por las complicaciones asociadas a su aplicación.

Sin embargo, péptidos y biopolímeros no son lo mismo. Por eso, la pregunta no debería ser si son equivalentes, sino qué producto se está utilizando, si cuenta con registro sanitario y bajo qué condiciones se administra.

¿Qué alerta el Minsa sobre estos productos?

El Minsa recomendó a la población no adquirir ni utilizar productos promocionados para bajar de peso que sean ofrecidos mediante redes sociales, páginas web u otros canales no autorizados.

La institución advirtió que, cuando estos productos no cuentan con los controles correspondientes, no existe garantía sobre su composición, calidad, seguridad y eficacia.

¿Qué debes verificar antes de utilizar un producto para bajar de peso?

Antes de adquirir cualquier medicamento o producto inyectable, es importante verificar que:

Cuente con registro sanitario vigente en Panamá.

Sea adquirido mediante canales autorizados.

Haya sido indicado por un profesional de la salud cuando corresponda.

Se conozca exactamente qué sustancia contiene y cómo debe utilizarse.

El @MINSAPma advirtió sobre una alerta sanitaria relacionada con la comercialización ilegal y falsificación de productos farmacéuticos para el control de peso o tratamiento de la obesidad, emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de… pic.twitter.com/qsp7aNAvo2 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2026

El Minsa también mantiene una línea para reportar establecimientos, personas o plataformas que comercialicen de manera irregular estos productos.