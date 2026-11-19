Entre incubadoras, cuidados especializados y largas jornadas de hospitalización, un grupo de bebés prematuros protagonizó una jornada especial en el Hospital Materno Fetal Neonatal de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en la Ciudad de la Salud, donde se realizó un concurso de disfraces para celebrar sus avances y reconocer la fortaleza de estos pequeños pacientes.

La actividad se desarrolló en el marco de la Semana Mundial del Bebé Prematuro, con el propósito de brindar un momento de alegría a los recién nacidos y sus familias. Algunos de los participantes llevan semanas hospitalizados, mientras que otros han superado etapas complejas en cuidados intensivos y continúan evolucionando favorablemente bajo atención médica especializada.

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¿Cuándo se considera que un bebé es prematuro?

Carolina Gordón, enfermera encargada del programa Familia Canguro en la Ciudad de la Salud, explicó que un bebé es considerado prematuro cuando nace antes de completar las 37 semanas de gestación.

“Todo aquel bebé que nace antes de las 37 semanas es considerado prematuro. Exaltamos y resaltamos su lucha, su adaptación a este mundo, llegando antes de lo planificado, pero demostrando gran fortaleza”, expresó Gordón. “Todo aquel bebé que nace antes de las 37 semanas es considerado prematuro. Exaltamos y resaltamos su lucha, su adaptación a este mundo, llegando antes de lo planificado, pero demostrando gran fortaleza”, expresó Gordón.

La especialista destacó que los avances de la medicina, la tecnología y los cuidados especializados han contribuido a mejorar las tasas de supervivencia de los recién nacidos prematuros, incluso de aquellos que llegan al mundo a las 24 semanas de gestación.

En el Hospital Materno Fetal Neonatal, más de 200 colaboradores participan en la atención de esta población de alto riesgo, mediante un trabajo multidisciplinario que acompaña a los pacientes durante las diferentes etapas de su hospitalización.