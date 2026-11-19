El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que avanza en la reconstrucción de 23 viviendas en la provincia de Chiriquí, destinadas a familias que resultaron damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Los trabajos se desarrollan en comunidades de los distritos de San Félix, Remedios y San Lorenzo, donde el movimiento sísmico ocasionó daños estructurales.

La entidad también reiteró que cuenta con un plan para construir 3,900 viviendas nuevas , principalmente en las provincias centrales y Chiriquí, como parte de las acciones previstas para atender a las familias afectadas por el terremoto.

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MIVIOT: ¿Dónde reconstruye viviendas el Miviot en Chiriquí?

Según el informe de la institución, los trabajos se distribuyen en las siguientes comunidades:

San Félix: 17 viviendas en los sectores de Las Matas, Barriada Silimín, Buena Vista, Las Lajas y El Corral.

Remedios: 2 viviendas en la comunidad de El María, corregimiento de Santa Lucía.

San Lorenzo: 4 viviendas en Barriada Belén y 1 en Pueblo Nuevo.

En la provincia de Chiriquí el @MIVIOTPma avanza con la reconstrucción de 23 casas para familias que resultaron damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, en los distritos de San Félix, Remedios y San Lorenzo.



La entidad reitera que se cuenta con un plan para… pic.twitter.com/app1x062qp — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2026

El director regional del Miviot en Chiriquí, Arístides Araúz, destacó la importancia de mantener la supervisión de las obras para atender a las familias damnificadas.

«Nuestro compromiso en Chiriquí es estar junto a la gente en cada comunidad afectada, supervisando de cerca que la reconstrucción de estas viviendas avance de manera ordenada y oportuna para devolverles la tranquilidad a los hogares damnificados», indicó Araúz. «Nuestro compromiso en Chiriquí es estar junto a la gente en cada comunidad afectada, supervisando de cerca que la reconstrucción de estas viviendas avance de manera ordenada y oportuna para devolverles la tranquilidad a los hogares damnificados», indicó Araúz.

El Miviot señaló que continuará dando seguimiento a los trabajos de reconstrucción, mientras desarrolla las acciones contempladas en el plan habitacional para las zonas afectadas por el terremoto.