El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que avanza en la reconstrucción de 23 viviendas en la provincia de Chiriquí, destinadas a familias que resultaron damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Los trabajos se desarrollan en comunidades de los distritos de San Félix, Remedios y San Lorenzo, donde el movimiento sísmico ocasionó daños estructurales.
Te puede interesar: ACP publica vacantes de empleo: necesitan desde plomero hasta capitán de barca
MIVIOT: ¿Dónde reconstruye viviendas el Miviot en Chiriquí?
Según el informe de la institución, los trabajos se distribuyen en las siguientes comunidades:
-
San Félix: 17 viviendas en los sectores de Las Matas, Barriada Silimín, Buena Vista, Las Lajas y El Corral.
Remedios: 2 viviendas en la comunidad de El María, corregimiento de Santa Lucía.
San Lorenzo: 4 viviendas en Barriada Belén y 1 en Pueblo Nuevo.
El director regional del Miviot en Chiriquí, Arístides Araúz, destacó la importancia de mantener la supervisión de las obras para atender a las familias damnificadas.
El Miviot señaló que continuará dando seguimiento a los trabajos de reconstrucción, mientras desarrolla las acciones contempladas en el plan habitacional para las zonas afectadas por el terremoto.