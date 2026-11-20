El Hospital Santo Tomás (HST) graduó este viernes 20 de noviembre de 2026 a 42 médicos especialistas y un subespecialista, quienes reforzarán los servicios de atención médica en distintas instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional. Los nuevos profesionales contribuirán a ampliar la atención especializada, principalmente en las provincias del país.

Durante la ceremonia, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo , reconoció el esfuerzo y los años de preparación de los graduandos, y destacó la importancia de ejercer la medicina con vocación, responsabilidad y humanismo.

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“Nunca olviden que detrás de un expediente hay un paciente y una familia que merecen respeto, sensibilidad, esperanza y una atención digna”, expresó el ministro. “Nunca olviden que detrás de un expediente hay un paciente y una familia que merecen respeto, sensibilidad, esperanza y una atención digna”, expresó el ministro.

¿En qué especialidades médicas se formaron los graduandos del Hospital Santo Tomás?

El director médico del HST, Luis Carlos Bravo, explicó que los profesionales reforzarán los servicios especializados en las instalaciones del Minsa.

Entre las especialidades médicas se encuentran:

Obstetricia y Ginecología.

Psiquiatría.

Dermatología.

Medicina Interna.

Urgencias Médicas.

Anestesiología.

Radiología Médica.

Cirugía General.

Ortopedia y Traumatología.

Otorrinolaringología.

Cirugía Vascular Periférica.

Neurocirugía.

Además, un médico culminó su subespecialización en Enfermedades Infecciosas.

Hospital Santo Tomás mantiene programa de formación médica desde 1947

El Hospital Santo Tomás desarrolla su Programa de Residencia Médica desde 1947 y gradúa cada año un promedio de 30 especialistas.

La institución también cuenta con un Programa de Internado Médico, en el que 80 médicos internos culminaron su primer año de formación en octubre, mientras que otros 120 iniciaron su internado en noviembre de 2026.

El HST trabaja en coordinación con la Universidad de Panamá para fortalecer la formación académica de los profesionales de la medicina.

En la ceremonia también participaron el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang; la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo; y la coordinadora de Docencia del Hospital Santo Tomás, Janeth Rangel.