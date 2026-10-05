Libertad Ciudadana pide devolver a primer debate proyecto que reforma el Código Electoral

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana , capítulo panameño de Transparencia Internacional, solicitó este lunes 5 de octubre a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, que el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, sea devuelto a primer debate.

La petición fue presentada mediante una nota dirigida a Castañedas, en la que la organización sostiene que el retorno del proyecto permitiría garantizar una discusión “amplia, participativa y acorde con la importancia de esta normativa para la vida democrática nacional”.

Libertad Ciudadana expresa preocupación por discusión de reformas electorales

La organización indicó que participó en las dos sesiones de debate realizadas por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales los días 16 y 23 de septiembre de 2026.

Según Libertad Ciudadana, durante el proceso numerosas propuestas y reformas presentadas por dos grupos de diputados fueron sometidas a lectura y votación sin una discusión que, a juicio de la organización, fuera suficientemente sustantiva.

Entre los temas sobre los que manifestó preocupación se encuentran la transparencia e integridad del financiamiento político y la ausencia de una reforma al monto del subsidio electoral público, que considera debe revisarse bajo principios de eficiencia, austeridad y rendición de cuentas.

¿Por qué piden devolver el Proyecto de Ley 699 a primer debate?

Libertad Ciudadana considera que devolver el proyecto a primer debate permitiría incorporar observaciones, fortalecer su legitimidad y procurar que las reformas electorales reflejen adecuadamente el interés público.

“Nuestra petición responde al sentir de amplios sectores ciudadanos que aspiran a un proceso legislativo transparente, maduro y respetuoso de las reglas de la deliberación democrática”, manifestó la organización.

La nota está firmada por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, y fue remitida con copia a los integrantes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.