Libertad Ciudadana pide devolver a primer debate proyecto que reforma el Código Electoral

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, solicitó este lunes 5 de octubre a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, que el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, sea devuelto a primer debate.
Libertad Ciudadana expresa preocupación por discusión de reformas electorales
La organización indicó que participó en las dos sesiones de debate realizadas por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales los días 16 y 23 de septiembre de 2026.
Según Libertad Ciudadana, durante el proceso numerosas propuestas y reformas presentadas por dos grupos de diputados fueron sometidas a lectura y votación sin una discusión que, a juicio de la organización, fuera suficientemente sustantiva.
Entre los temas sobre los que manifestó preocupación se encuentran la transparencia e integridad del financiamiento político y la ausencia de una reforma al monto del subsidio electoral público, que considera debe revisarse bajo principios de eficiencia, austeridad y rendición de cuentas.
¿Por qué piden devolver el Proyecto de Ley 699 a primer debate?
Libertad Ciudadana considera que devolver el proyecto a primer debate permitiría incorporar observaciones, fortalecer su legitimidad y procurar que las reformas electorales reflejen adecuadamente el interés público.
“Nuestra petición responde al sentir de amplios sectores ciudadanos que aspiran a un proceso legislativo transparente, maduro y respetuoso de las reglas de la deliberación democrática”, manifestó la organización.
La nota está firmada por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, y fue remitida con copia a los integrantes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.