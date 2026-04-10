Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 13:13

Fundación para de la Libertad Ciudadana reacciona a la actuación de la Contraloría

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señaló que la Contraloría no puede obstaculizar investigaciones de alto perfil.

Contraloría General de la República. 

Contraloría General de la República. 

Portal web de la Contraloría
Ana Canto
Por Ana Canto

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) rechazó contundentemente la actuación de altos funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes este jueves interrumpieron una diligencia en la Fiscalía Anticorrupción relacionada con la investigación que se sigue al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

El incidente ocurrió en el edificio Central Park, sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, mientras se entrevistaba a auditores de la institución. Al lugar irrumpieron el contralor Anel Flores, el subcontralor Omar Castillo y otros funcionarios, forzando la suspensión del acto procesal.

El CNA señala que esta conducta “constituye una grave extralimitación de funciones y una intromisión inaceptable en competencias” del Ministerio Público, y que “erosiona la separación de poderes” generando un “precedente peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia”.

Asimismo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Capítulo Panameño de Transparencia Internacional) señaló que la Contraloría no puede obstaculizar investigaciones de alto perfil. La organización subrayó que lo ocurrido debilita la lucha contra la corrupción y podría constituir obstrucción a la justicia o incumplimiento de deberes públicos.

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