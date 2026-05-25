Calendario del IMA: Agroferias para el martes 26 y miércoles 27 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 26 y miércoles de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.
A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este martes y miércoles:
Agroferias del IMA para el martes 26 de mayo
Coclé
- Junta comunal de El Retiro, en el distrito de Antón.
Panamá
- Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón.
- Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania.
Colón
- A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres.
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David.
Panamá Este
- Catrigandí y Hihueronal cabecera, Tortí, distrito de Chepo.
Herrera
- Cancha municipal de Pesé, distrito de Pesé.
Veraguas
- Casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.
- Parque principal de La Sociedad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago.
Agroferias para el miércoles 27 de mayo
Veraguas
- Casa comunal de Utira, en el distrito de Río de Jesús.
- Parque principal de Calobre cabecera, distrito de Calobre.
Herrera
- Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.
Panamá Este
- Wuacuco y Quebrada de Calí, en Tortí, en el distrito de Chepo.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.
Panamá Oeste
- Cancha de Santa Rita distrito de La Chorrera.