Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 16:34

Calendario del IMA: Agroferias para el martes 26 y miércoles 27 de mayo

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas en varias provincias del país este martes 26 de mayo.

Agroferias del IMA en las provincias. 

Agroferias del IMA en las provincias. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 26 y miércoles de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este martes y miércoles:

Agroferias del IMA para el martes 26 de mayo

Coclé

  • Junta comunal de El Retiro, en el distrito de Antón.

Panamá

  • Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón.
  • Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania.

Colón

  • A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David.

Panamá Este

  • Catrigandí y Hihueronal cabecera, Tortí, distrito de Chepo.

Herrera

  • Cancha municipal de Pesé, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.
  • Parque principal de La Sociedad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago.

Agroferias para el miércoles 27 de mayo

Veraguas

  • Casa comunal de Utira, en el distrito de Río de Jesús.
  • Parque principal de Calobre cabecera, distrito de Calobre.

Herrera

  • Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Wuacuco y Quebrada de Calí, en Tortí, en el distrito de Chepo.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Panamá Oeste

  • Cancha de Santa Rita distrito de La Chorrera.

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