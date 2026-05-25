Calendario del IMA: Agroferias para el martes 26 y miércoles 27 de mayo

Agroferias del IMA en las provincias.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 26 y miércoles de mayo en diferentes regiones del país. Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

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A continuación, se detallan las ubicaciones específicas confirmadas para este martes y miércoles: Agroferias del IMA para el martes 26 de mayo Coclé Junta comunal de El Retiro, en el distrito de Antón. Panamá Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón.

Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania. Colón A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres. Panamá Oeste Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David. Panamá Este Catrigandí y Hihueronal cabecera, Tortí, distrito de Chepo. Herrera Cancha municipal de Pesé, distrito de Pesé. Veraguas Casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.

Parque principal de La Sociedad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago. Agroferias para el miércoles 27 de mayo Veraguas Casa comunal de Utira, en el distrito de Río de Jesús.

Parque principal de Calobre cabecera, distrito de Calobre. Herrera Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos. Panamá Este Wuacuco y Quebrada de Calí, en Tortí, en el distrito de Chepo. Panamá Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá. Panamá Oeste Cancha de Santa Rita distrito de La Chorrera. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2058967353287733417&partner=&hide_thread=false Aquí están las Agroferias del IMA para este miércoles 27 de mayo



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/T6NEYthDXO — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 25, 2026