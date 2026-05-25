MINSA alerta por aumento de casos de dengue a nivel nacional

MINSA pide reforzar limpieza ante incremento de casos de dengue. @TReporta

Por María Hernández El Ministerio de Salud (MINSA) reportó un total de 2,468 casos de dengue y siete defunciones en el país, de acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente del 3 al 9 de mayo de 2026.

Ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

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Mantener tapados los depósitos utilizados para almacenar agua

Limpiar patios y alrededores de las viviendas regularmente

Evitar criaderos de mosquitos dentro y fuera del hogar El MINSA recordó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir los contagios y proteger a las familias panameñas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2058988932293919142&partner=&hide_thread=false Panamá acumula 2,468 casos de dengue a nivel nacional y 7 defunciones, de acuerdo con el último informe epidemiológico del @MINSAPma, que corresponde del 3 al 9 de mayo de 2026.



El Minsa reiteró la importancia de eliminar los recipientes en desuso que puedan acumular agua, tapar… pic.twitter.com/KICTE1wg30 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 25, 2026