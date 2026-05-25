Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 16:01

MINSA alerta por aumento de casos de dengue a nivel nacional

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que Panamá acumula 2,468 casos de dengue y siete defunciones a nivel nacional, según el más reciente informe.

MINSA pide reforzar limpieza ante incremento de casos de dengue. 

MINSA pide reforzar limpieza ante incremento de casos de dengue. 

@TReporta

Ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

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Recomendaciones del MINSA

  • Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua
  • Mantener tapados los depósitos utilizados para almacenar agua
  • Limpiar patios y alrededores de las viviendas regularmente
  • Evitar criaderos de mosquitos dentro y fuera del hogar

El MINSA recordó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir los contagios y proteger a las familias panameñas.

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