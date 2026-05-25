MINSA alerta por aumento de casos de dengue a nivel nacional

El Ministerio de Salud (MINSA) reportó un total de 2,468 casos de dengue y siete defunciones en el país, de acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente del 3 al 9 de mayo de 2026.
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Recomendaciones del MINSA
- Eliminar recipientes en desuso que acumulen agua
- Mantener tapados los depósitos utilizados para almacenar agua
- Limpiar patios y alrededores de las viviendas regularmente
- Evitar criaderos de mosquitos dentro y fuera del hogar
El MINSA recordó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir los contagios y proteger a las familias panameñas.