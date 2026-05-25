IFARHU pagará becas y asistencias vigentes este 26 de mayo en Panamá y Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 26 de mayo la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá y Panamá Oeste.
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Concurso General (Panamá Centro)
Puesto Distinguido (Panamá Centro)
Asistencia de Discapacidad
Asistencias Económicas
IFARHU: centros de pago para este martes 26 de mayo
Provincia de Panamá
- Centro de pago: Centro de Combate Irving Saladino
- Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Bella Vista y Pueblo Nuevo.
Provincia de Panamá Oeste
- Centro de pago: Terrenos de la Feria de La Chorrera
- Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimiento de Barrio Colón.
Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/