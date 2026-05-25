Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 11:52

IFARHU pagará becas y asistencias vigentes este 26 de mayo en Panamá y Panamá Oeste

Para cobrar el pago del IFARHU, los padres de familia deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

El IFARHU pagará becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste.

El IFARHU pagará becas y asistencias vigentes en Panamá y Panamá Oeste.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 26 de mayo la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este martes 26 de mayo

Provincia de Panamá

  • Centro de pago: Centro de Combate Irving Saladino
  • Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimientos de Bella Vista y Pueblo Nuevo.

Provincia de Panamá Oeste

  • Centro de pago: Terrenos de la Feria de La Chorrera
  • Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los corregimiento de Barrio Colón.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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