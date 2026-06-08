Panamá Oeste Nacionales -  8 de junio de 2026 - 10:41

IFARHU continúa la entrega de cheques del programa Abrazo de Futuro en Panamá Oeste

Tanto el IFARHU como el MITRADEL reiteraron su compromiso de seguir apoyando a las familias beneficiarias.

IFARHU continúa la entrega de cheques del programa Abrazo de Futuro.

IFARHU continúa la entrega de cheques del programa Abrazo de Futuro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), continúa con la entrega de cheques del programa "Abrazo de Futuro", una iniciativa enfocada en la erradicación del trabajo infantil en la provincia de Panamá Oeste.

Durante esta jornada se programó el desembolso de 99 cheques, de los cuales 63 ya fueron retirados por los beneficiarios en los distritos de Arraiján y La Chorrera, así como en la comunidad de Coronado.

Ambas instituciones reiteraron su compromiso de seguir apoyando a las familias beneficiarias y de fortalecer las acciones que garantizan la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo.

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