IFARHU continúa la entrega de cheques del programa Abrazo de Futuro en Panamá Oeste

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), continúa con la entrega de cheques del programa "Abrazo de Futuro", una iniciativa enfocada en la erradicación del trabajo infantil en la provincia de Panamá Oeste.
Ambas instituciones reiteraron su compromiso de seguir apoyando a las familias beneficiarias y de fortalecer las acciones que garantizan la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo.