IFARHU continúa la entrega de cheques del programa Abrazo de Futuro en Panamá Oeste

IFARHU continúa la entrega de cheques del programa Abrazo de Futuro.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), continúa con la entrega de cheques del programa "Abrazo de Futuro", una iniciativa enfocada en la erradicación del trabajo infantil en la provincia de Panamá Oeste.

Durante esta jornada se programó el desembolso de 99 cheques, de los cuales 63 ya fueron retirados por los beneficiarios en los distritos de Arraiján y La Chorrera, así como en la comunidad de Coronado.

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