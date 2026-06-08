Panamá Nacionales -  8 de junio de 2026 - 10:22

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes este martes 9 de junio

Para cobrar el pago del IFARHU, los padres de familia deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Pagos de becas dle IFARHU. 

Pagos de becas dle IFARHU. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 9 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este martes 9 de junio

Provincia de Panamá

  • Centro de pago: Sede regional de San Miguelito
  • Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en el corregimiento de: Rufina Alfaro

Provincia de Veraguas

  • Centro de pago: Plaza Teresa Urriola, IPHE y el Food Court de Santiago Mall.
  • Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en los distritos de Mariato y de Santiago.

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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