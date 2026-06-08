IDAAN suspende operaciones de potabilizadora y advierte afectaciones en el suministro

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de El Bongo, ubicada en la provincia de Chiriquí, permanecerá fuera de operaciones por un periodo aproximado de cuatro horas. De acuerdo con la entidad, la medida responde a razones de seguridad y a la ejecución de labores de emergencia en el río Macho de Monte.
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La institución exhortó a los residentes de las áreas afectadas a tomar las medidas de almacenamiento necesarias, al tiempo que recordó que el restablecimiento del servicio se dará de forma progresiva una vez culminen los trabajos en la zona.