Panamá abre nueva embajada en Suiza y apuesta por fortalecer sus relaciones con Europa

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, inauguró este lunes la nueva sede de la Embajada de Panamá en la ciudad de Berna, capital federal de Suiza, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la presencia diplomática del país en centros clave de decisión a nivel internacional.

La apertura de la sede responde a una decisión impulsada por el presidente José Raúl Mulino, orientada a posicionar la diplomacia panameña en puntos estratégicos del mundo para impulsar las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de cooperación.

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Canciller destaca visión estratégica del Gobierno

Durante el acto inaugural, Martínez-Acha Vásquez destacó que la apertura de la embajada forma parte de una visión de Estado enfocada en fortalecer la representación internacional de Panamá.

El jefe de la diplomacia panameña señaló que la administración del presidente Mulino identificó la necesidad de ubicar la presencia diplomática del país en lugares donde pueda servir de manera más efectiva a los intereses nacionales y a las relaciones con socios estratégicos.

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Berna, un punto clave para la diplomacia panameña

El canciller explicó que la ubicación de la nueva sede en Berna permitirá una interacción más directa con las autoridades suizas y con organismos vinculados a la actividad política, económica e institucional del país europeo.

Asimismo, destacó que esta presencia facilitará el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales, así como la cooperación en sectores como finanzas, innovación, educación, sostenibilidad y asuntos multilaterales.

La nueva embajada también permitirá ofrecer una atención más eficiente a los ciudadanos panameños que se encuentren en Suiza.

Reuniones con autoridades y empresarios suizos

Como parte de su agenda oficial en Suiza, Martínez-Acha participó en un desayuno empresarial junto a Helene Budliger Artieda, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza.

Durante el encuentro sostuvo conversaciones con presidentes y directivos de empresas suizas pertenecientes a diversos sectores económicos, con el objetivo de fortalecer los lazos de inversión y comercio entre ambos países.

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Posteriormente, el canciller se reunió con Ignazio Cassis, vicepresidente del Consejo Federal Suizo y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, con quien abordó temas de cooperación bilateral antes de participar en la inauguración oficial de la embajada.

Impulso a la cooperación y la educación

Las autoridades destacaron que la nueva representación diplomática permitirá agilizar la gestión de acuerdos económicos y fortalecer los intercambios bilaterales en distintas áreas.

Entre los temas de interés figura el modelo suizo de formación dual, reconocido internacionalmente por combinar la educación teórica con la práctica laboral, una experiencia que Panamá busca seguir explorando para fortalecer su sistema educativo y de capacitación profesional.

Con la apertura de esta nueva sede diplomática, Panamá busca ampliar su presencia internacional y consolidar su relación con uno de los principales centros financieros y de innovación de Europa.