Embajador de EE.UU. lanza mensaje a los panameños: "Las estadísticas están de su lado para obtener la visa"

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, exhortó a los panameños interesados en viajar al país norteamericano, especialmente con miras a eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA, a iniciar cuanto antes el proceso de solicitud de visa.

Durante sus declaraciones, el diplomático destacó que los ciudadanos panameños mantienen una baja tasa de rechazo en las solicitudes de visa, por lo que animó a quienes aún no han realizado el trámite a presentar su solicitud.

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“Muchos han aplicado y a muchos los han aprobado. Como he dicho en el pasado, ustedes tienen una tasa de desaprobación bastante baja. A los que no hayan aplicado les diría que apliquen. El mejor día para aplicar es hoy y ayer lo más probable”, manifestó Cabrera. “Muchos han aplicado y a muchos los han aprobado. Como he dicho en el pasado, ustedes tienen una tasa de desaprobación bastante baja. A los que no hayan aplicado les diría que apliquen. El mejor día para aplicar es hoy y ayer lo más probable”, manifestó Cabrera.

Citas para visa en menos de un mes

El embajador señaló que actualmente los tiempos para obtener una cita son relativamente cortos, con períodos de espera inferiores a un mes. Indicó que esta rapidez facilita que más personas puedan gestionar su documentación con suficiente anticipación para futuros viajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064157504968221177?s=20&partner=&hide_thread=false “Muchos han aplicado y a muchos los han aprobado, como yo he dicho en el pasado, ustedes tienen una tasa de desaprobación bastante baja. A los que no hayan aplicado le diría que apliquen… el mejor día para aplicar es hoy y ayer lo más probable, así que de nuevo, las citas son… pic.twitter.com/ci0jLOZuPF — Telemetro Reporta (@TReporta) June 9, 2026

Asimismo, destacó que las estadísticas favorecen a los solicitantes panameños, por lo que consideró que existe una alta probabilidad de aprobación para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

¿Podrán los panameños viajar sin visa?

Cabrera también abordó la posibilidad de que Panamá forme parte en el futuro de un programa que permita a sus ciudadanos ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa.

Explicó que este tema surgió durante la visita del canciller Javier Martínez-Acha a Washington y en reuniones sostenidas con autoridades estadounidenses. Sin embargo, aclaró que se trata de un proceso a largo plazo que requiere el cumplimiento de diversos requisitos por parte de ambas naciones.

Mesa de trabajo entre Panamá y Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064158186945343553?s=20&partner=&hide_thread=false El Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, se refirió a la probabilidad de que en un futuro los panameños puedan ingresar a su país sin visa: “Eso fue una conversación que surgió de la visita del canciller Javier Martínez Acha a Washington en la reunión con el… pic.twitter.com/sKwyYe0dPn — Telemetro Reporta (@TReporta) June 9, 2026

Según el diplomático, actualmente existe una mesa de trabajo integrada por instituciones de Panamá y Estados Unidos para avanzar en los aspectos técnicos y de seguridad necesarios para que esta posibilidad pueda concretarse.

Entre las entidades involucradas mencionó autoridades aeroportuarias, aduaneras y otros organismos relacionados con el control migratorio y la seguridad fronteriza.

“Es algo que no va a pasar hoy ni mañana, pero estamos trabajando juntos para tratar de llegar a que ese momento sea posible”, afirmó. “Es algo que no va a pasar hoy ni mañana, pero estamos trabajando juntos para tratar de llegar a que ese momento sea posible”, afirmó.

El embajador reiteró que las conversaciones continúan y que ambos países mantienen la coordinación para evaluar los requisitos que permitirían avanzar hacia un eventual ingreso sin visa para los ciudadanos panameños.