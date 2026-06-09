Embajador de EE.UU. lanza mensaje a los panameños: "Las estadísticas están de su lado para obtener la visa"

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, exhortó a los panameños interesados en viajar al país norteamericano, especialmente con miras a eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA, a iniciar cuanto antes el proceso de solicitud de visa.
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Citas para visa en menos de un mes
El embajador señaló que actualmente los tiempos para obtener una cita son relativamente cortos, con períodos de espera inferiores a un mes. Indicó que esta rapidez facilita que más personas puedan gestionar su documentación con suficiente anticipación para futuros viajes.
Asimismo, destacó que las estadísticas favorecen a los solicitantes panameños, por lo que consideró que existe una alta probabilidad de aprobación para quienes cumplen con los requisitos establecidos.
¿Podrán los panameños viajar sin visa?
Cabrera también abordó la posibilidad de que Panamá forme parte en el futuro de un programa que permita a sus ciudadanos ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa.
Explicó que este tema surgió durante la visita del canciller Javier Martínez-Acha a Washington y en reuniones sostenidas con autoridades estadounidenses. Sin embargo, aclaró que se trata de un proceso a largo plazo que requiere el cumplimiento de diversos requisitos por parte de ambas naciones.
Mesa de trabajo entre Panamá y Estados Unidos
Según el diplomático, actualmente existe una mesa de trabajo integrada por instituciones de Panamá y Estados Unidos para avanzar en los aspectos técnicos y de seguridad necesarios para que esta posibilidad pueda concretarse.
Entre las entidades involucradas mencionó autoridades aeroportuarias, aduaneras y otros organismos relacionados con el control migratorio y la seguridad fronteriza.
El embajador reiteró que las conversaciones continúan y que ambos países mantienen la coordinación para evaluar los requisitos que permitirían avanzar hacia un eventual ingreso sin visa para los ciudadanos panameños.