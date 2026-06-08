IFARHU revela nuevas becas para estudiar en India, Japón y Reino Unido

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , en coordinación con embajadas y organismos de cooperación internacional, dio a conocer nuevas oportunidades de becas y programas de formación internacional para el período 2026-2027.

Las convocatorias están dirigidas a estudiantes y profesionales panameños interesados en ampliar su formación académica y fortalecer sus competencias en áreas de alta demanda global como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, análisis de datos, liderazgo y gestión pública.

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India ofrece capacitación en tecnologías emergentes

Entre las oportunidades destacadas se encuentra el Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC) 2026, que contempla cursos especializados en inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, análisis de datos, liderazgo y gestión pública. Estos programas forman parte de la estrategia de cooperación internacional impulsada por el Gobierno de la India para fortalecer capacidades profesionales en países aliados.

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Reino Unido ofrece beca para estudios de MBA

Otra de las opciones disponibles es el programa de becas de la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido, orientado a profesionales interesados en cursar estudios de maestría en administración de empresas (MBA).

Según la información divulgada, los beneficiarios podrán acceder a una beca que cubre parte de los costos de matrícula, representando una oportunidad para fortalecer competencias de liderazgo y gestión empresarial en un entorno académico internacional.

Japón abre convocatoria para estudios superiores

Los interesados en estudiar en Asia también podrán optar por las becas Monbukagakusho 2027, promovidas por el Gobierno de Japón.

El programa contempla oportunidades para cursar licenciaturas, maestrías, doctorados y estudios técnicos en diversas áreas del conocimiento, convirtiéndose en una de las becas internacionales más reconocidas para estudiantes extranjeros.

IFARHU invita a consultar las convocatorias

El IFARHU recordó que las becas internacionales permiten a estudiantes y profesionales panameños realizar estudios superiores y programas de especialización en universidades extranjeras mediante acuerdos de cooperación con gobiernos, organismos internacionales y centros académicos de prestigio.

La institución recomendó a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer requisitos, fechas de postulación y documentación necesaria para cada convocatoria.