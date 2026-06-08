Usaba su casa como taller en Vacamonte: Alcaldía lo multa y exige retirar cuatro autos

La Alcaldía de Arraiján informó sobre la sanción impuesta a un residente del sector de Los Cerezos, en el corregimiento de Vacamonte, por utilizar una vivienda como taller mecánico sin los permisos correspondientes.
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Detectan taller operando en una residencia
Durante la visita, las autoridades constataron que una residencia estaba siendo utilizada para actividades propias de un taller, situación que generaba inquietudes entre los residentes del área.
Según el informe municipal, el propietario fue multado por incumplir las disposiciones establecidas para este tipo de actividad comercial. Las autoridades también detectaron cuatro vehículos desarmados ocupando espacios de uso público en la calle.
De acuerdo con la Alcaldía, los automóviles permanecían en el lugar sin que el propietario estuviera pagando los permisos correspondientes para operar como taller y sin mantener condiciones adecuadas de limpieza en el área.
Alcaldía da plazo de cinco días para retirar los autos
Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades notificaron al responsable que deberá retirar los vehículos utilizando grúas en un plazo de cinco días hábiles. De no cumplirse con la disposición, podrían aplicarse medidas adicionales conforme a las normativas municipales vigentes.
La Alcaldía de Arraiján indicó que estas inspecciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la convivencia ciudadana, preservar el orden público y garantizar una mejor calidad de vida para los residentes.