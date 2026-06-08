Arraiján Nacionales -  8 de junio de 2026 - 10:42

Usaba su casa como taller en Vacamonte: Alcaldía lo multa y exige retirar cuatro autos

La Alcaldía de Arraiján multó a un residente de Vacamonte por operar un taller en una vivienda y ordenó retirar cuatro vehículos desarmados de la vía pública.

Alcaldía sanciona taller clandestino en Vacamonte

Alcaldía sanciona taller clandestino en Vacamonte, Arraiján

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Arraiján informó sobre la sanción impuesta a un residente del sector de Los Cerezos, en el corregimiento de Vacamonte, por utilizar una vivienda como taller mecánico sin los permisos correspondientes.

La acción se realizó durante una inspección conjunta entre funcionarios municipales y el Juzgado de Aseo, como parte de las acciones para atender denuncias comunitarias y verificar el cumplimiento de las normas municipales.

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Detectan taller operando en una residencia

Durante la visita, las autoridades constataron que una residencia estaba siendo utilizada para actividades propias de un taller, situación que generaba inquietudes entre los residentes del área.

Embed - Alcaldía de Arraiján- La Nueva Ciudad en Instagram: " Fortalecemos la convivencia comunitaria mediante una inspección realizada en Los Cerezos, corregimiento de Vacamonte, en conjunto con el Juzgado de Aseo. Durante la visita verificamos una situación relacionada con una residencia que estaba siendo utilizada como taller, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las normas municipales y atender las inquietudes de la comunidad. Estas acciones contribuyen a mantener el orden, la seguridad y una mejor calidad de vida para los residentes del sector. Seguimos trabajando de la mano con nuestras comunidades para construir espacios más organizados y seguros. #AsíSeTrabajaEnLaNuevaCiudad @stefanydayanpenalba"
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Según el informe municipal, el propietario fue multado por incumplir las disposiciones establecidas para este tipo de actividad comercial. Las autoridades también detectaron cuatro vehículos desarmados ocupando espacios de uso público en la calle.

De acuerdo con la Alcaldía, los automóviles permanecían en el lugar sin que el propietario estuviera pagando los permisos correspondientes para operar como taller y sin mantener condiciones adecuadas de limpieza en el área.

Alcaldía da plazo de cinco días para retirar los autos

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades notificaron al responsable que deberá retirar los vehículos utilizando grúas en un plazo de cinco días hábiles. De no cumplirse con la disposición, podrían aplicarse medidas adicionales conforme a las normativas municipales vigentes.

La Alcaldía de Arraiján indicó que estas inspecciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la convivencia ciudadana, preservar el orden público y garantizar una mejor calidad de vida para los residentes.

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