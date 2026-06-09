Mundial 2026: "Si eres de Panamá, comenta tu bandera", el emotivo mensaje de Hiper Kids Uganda a la selección

Los integrantes de Hiper Kids Uganda sorprendieron a los aficionados panameños al dedicar un emotivo homenaje a la selección nacional que se prepara para su debut frente a Ghana en la Copa Mundial 2026 .

A través de un video compartido en redes sociales, los talentosos niños bailarines enviaron un mensaje de apoyo a Panamá, generando reacciones positivas entre seguidores de ambos países.

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Mensaje para los panameños ante el Mundial 2026

La publicación fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del grupo, acompañada del mensaje: "Panamá, vamos a divertirnos. Si eres de Panamá comenta tu bandera". La invitación rápidamente llamó la atención de usuarios panameños, quienes respondieron con mensajes de apoyo y cientos de banderas nacionales en los comentarios.

Hiper Kids Uganda es conocido internacionalmente por sus coreografías, presentaciones artísticas y videos virales que acumulan millones de reproducciones en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcoPanamaTV/status/2064357397670334824?s=20&partner=&hide_thread=false Los niños bailarines de Hiper Kids de Uganda, rindieron homenaje a la mundialista Panamá, que próximamente se enfrenta a Ghana en su debut en la Copa del Mundo



"Panamá, vamos a divertirnos. Si eres de Panamá comenta tu bandera", fue el mensaje compartido desde la cuenta de… pic.twitter.com/OgErioJ8Fi — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) June 9, 2026

El homenaje a Panamá se produce en la antesala del encuentro mundialista ante Ghana, un partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol.

Panamá se prepara para su debut

La selección panameña afrontará próximamente su primer compromiso en la Copa Mundial frente a Ghana, en un encuentro clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

Mientras los jugadores afinan detalles para el esperado debut, el gesto de los jóvenes bailarines ugandeses ha servido para sumar apoyo internacional y fortalecer el entusiasmo de los fanáticos panameños.

La publicación continúa ganando interacciones en redes sociales y ha sido compartida por numerosos usuarios que celebran el respaldo recibido desde África para la representación panameña en la cita mundialista.