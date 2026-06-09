| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  9 de junio de 2026 - 09:58

Mundial 2026: "Si eres de Panamá, comenta tu bandera", el emotivo mensaje de Hiper Kids Uganda a la selección

Los niños bailarines de Hiper Kids Uganda dedicaron un homenaje a Panamá antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Ghana.

Hiper Kids Uganda envía mensaje de apoyo a Panamá en el MUndial 2026

Hiper Kids Uganda envía mensaje de apoyo a Panamá en el MUndial 2026

@EcoPanamaTV
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los integrantes de Hiper Kids Uganda sorprendieron a los aficionados panameños al dedicar un emotivo homenaje a la selección nacional que se prepara para su debut frente a Ghana en la Copa Mundial 2026.

A través de un video compartido en redes sociales, los talentosos niños bailarines enviaron un mensaje de apoyo a Panamá, generando reacciones positivas entre seguidores de ambos países.

Te puede interesar: Mundial 2026: hora de la inauguración y del partido México vs. Sudáfrica en Panamá

Mensaje para los panameños ante el Mundial 2026

La publicación fue compartida en la cuenta oficial de Instagram del grupo, acompañada del mensaje: "Panamá, vamos a divertirnos. Si eres de Panamá comenta tu bandera". La invitación rápidamente llamó la atención de usuarios panameños, quienes respondieron con mensajes de apoyo y cientos de banderas nacionales en los comentarios.

Hiper Kids Uganda es conocido internacionalmente por sus coreografías, presentaciones artísticas y videos virales que acumulan millones de reproducciones en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcoPanamaTV/status/2064357397670334824?s=20&partner=&hide_thread=false

El homenaje a Panamá se produce en la antesala del encuentro mundialista ante Ghana, un partido que ha generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol.

Panamá se prepara para su debut

La selección panameña afrontará próximamente su primer compromiso en la Copa Mundial frente a Ghana, en un encuentro clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

Mientras los jugadores afinan detalles para el esperado debut, el gesto de los jóvenes bailarines ugandeses ha servido para sumar apoyo internacional y fortalecer el entusiasmo de los fanáticos panameños.

La publicación continúa ganando interacciones en redes sociales y ha sido compartida por numerosos usuarios que celebran el respaldo recibido desde África para la representación panameña en la cita mundialista.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cuenta regresiva al Mundial 2026: cuándo y dónde ver el concierto de la FIFA en Panamá

Panamá empata con Bosnia y Herzegovina en su último amistoso antes del Mundial 2026

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Bosnia y Herzegovina: sigue la transmisión del partido

Recomendadas

Más Noticias