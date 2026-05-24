Concurso General de Becas 2026: IFARHU anuncia fecha límite de la recepción de documentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) culminó a nivel nacional la jornada regular de recepción de documentos para los 131,697 estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

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Sin embargo, debido a que un grupo de beneficiarios y acudientes no logró asistir en los días programados, la institución anunció una prórroga para asegurar el beneficio.

La entidad confirmó que la entrega de documentación se extenderá hasta el próximo viernes 29 de mayo. Esta fecha será el límite definitivo para completar el trámite en todas las agencias provinciales, regionales y comarcales del país.

Esta medida busca brindar una segunda oportunidad a los estudiantes preseleccionados de los siguientes niveles que aún no han formalizado su beneficio:

Primaria

Premedia

Media

Universidad

El IFARHU exhorta a los estudiantes y acudientes a verificar los cronogramas específicos de cada agencia regional para realizar el trámite a tiempo y evitar inconvenientes de última hora.