José Emilio Moreno Ramos es proclamado rector de la Universidad de Panamá para 2026-2031

José Emilio Moreno Ramos fue proclamado rector de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031, tras completarse el escrutinio de las 200 mesas electorales.

El sistema electoral de la institución funciona mediante un mecanismo de voto ponderado, en el cual el sector docente representa el 60% del peso total, el estudiantil el 30% y el administrativo el 10%, de acuerdo con los estatutos de la casa de estudios superiores.

Los resultados finales ponderados se distribuyeron de la siguiente manera:

José Emilio Moreno Ramos: 55.642%

Migdalia Bustamante Villarreal: 19.865%

César García: 12.623%

Denis Chávez: 5.217%

Roberto Achón: 2.183%

Corina Pérez de Coronado: 0.425%