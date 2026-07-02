¿Quién es José Emilio Moreno? El profesor que se perfila como nuevo rector de la Universidad de Panamá

El profesor José Emilio Moreno se perfila como el virtual ganador de las elecciones para la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP), tras liderar los resultados preliminares divulgados por la Junta Central de Escrutinio.

Con más de 34 años de trayectoria en la principal casa de estudios superiores del país, Moreno ha desarrollado su carrera como docente, investigador y gestor universitario, participando en proyectos académicos, de investigación y de fortalecimiento institucional.

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Más de tres décadas de experiencia en la Universidad de Panamá

De acuerdo con su propuesta de campaña, José Emilio Moreno ha dedicado más de 34 años al servicio de la Universidad de Panamá.

Durante ese tiempo ha trabajado junto a docentes, estudiantes y personal administrativo, experiencia que, según plantea, le ha permitido conocer las fortalezas y desafíos que enfrenta la institución.

La Universidad de Panamá, @UNIVERSIDAD_PMA, se abocó este miércoles a un proceso de elección donde se escoge al nuevo rector, además de 16 decanos y 9 directores. pic.twitter.com/ioj2PKvKl5 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 2, 2026

Su candidatura estuvo enfocada en una propuesta de transformación académica, administrativa y tecnológica para la universidad.

Los ocho ejes de su plan de trabajo

El plan de gestión de José Emilio Moreno está estructurado en ocho ejes estratégicos, que abarcan 34 subejes y 190 líneas de acción.

Academia con Futuro Investigación, Innovación y Postgrado Estudiantes, Equidad e Inclusión Internacionalización Estratégica Fortalecimiento de los Centros Regionales Modernización de la Gestión Universidad Sostenible Vinculación con la Sociedad

Propuestas dirigidas a los estudiantes

Dentro de su plan de trabajo, Moreno también presentó iniciativas enfocadas en mejorar la experiencia estudiantil, entre ellas:

Acceso y bienestar estudiantil.

Inclusión y equidad.

Más recursos para apoyar los estudios.

Mayor empleabilidad y oportunidades laborales.

Programas de movilidad internacional.

Fortalecimiento de la participación estudiantil y la vida universitaria.

Un proceso electoral decisivo

José Emilio Moreno encabeza los resultados preliminares de las elecciones para rector de la Universidad de Panamá. No obstante, la proclamación oficial dependerá de la conclusión del escrutinio por parte de la Junta Central de Escrutinio.

De confirmarse la tendencia, asumirá la responsabilidad de dirigir la principal universidad pública del país durante el próximo periodo, con el reto de impulsar la modernización académica, la investigación y el fortalecimiento institucional.