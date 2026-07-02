Segundo incendio en menos de una semana afecta el Casco Antiguo de Panamá

En menos de una semana, el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá volvió a ser escenario de un incendio de gran magnitud, luego de que un viejo caserón ubicado en la calle Veraguas fuera consumido por las llamas, las cuales se propagaron a otras dos estructuras cercanas.
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Bomberos continúan con las labores de extinción de incendio
La mañana de este jueves, las unidades del Cuerpo de Bomberos permanecían en el área realizando trabajos de liquidación y enfriamiento, con el objetivo de eliminar cualquier foco que pudiera reactivar el incendio. Las autoridades mantienen asegurada la zona mientras concluyen las labores operativas.
Alrededor de 38 personas afectadas
De acuerdo con la información preliminar, unas 38 personas resultaron afectadas por el siniestro.
Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportaron personas heridas, pese a la magnitud del incendio y a la rápida propagación del fuego entre las estructuras.
Investigan las causas del incendio
Las autoridades iniciarán las investigaciones para determinar el origen del incendio, mientras los equipos especializados realizan las inspecciones correspondientes en las edificaciones afectadas.
Este es el segundo incendio registrado en menos de una semana en el Casco Antiguo, un hecho que mantiene la atención de las autoridades debido al valor histórico de las edificaciones y a la cercanía entre los inmuebles.